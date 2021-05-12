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ريال مدريد يستعد لإنعاش خزائنه بصفقة بيع

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستعد لإنعاش خزائنه بصفقة بيع



وكالات / سما /

يستعد نادي ريال مدريد لإنعاش خزائنه من صفقة بيع لواحد من لاعبيه السابقين، حسب المعلومات التي نشرتها يومية آس الإسبانية، مساء أمس الثلاثاء.

الصحيفة المدريدية أفادت بأن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد السابق، بات في طريقه للرحيل عن النادي الإيطالي، فيورنتينا، وهو ما يمنح الريال الفرصة للحصول على ملايين من صفقة البيع.

ووضع الريال بنداً في عقد بيعه إلى الفيولا يتيح له الحصول على نسبة 50% من بيع عقد اللاعب لأي فريق في المستقبل، وبموجب المعطيات الحالية، يمكن للريال أن يحصد 8 مليون يورو هذا الصيف.

الريال دفع 60 مليون يورو لجلب يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019، لكنه لم يلمع في سماء الميرينجي، ليرحل إلى الفيولا بعد نحو ثلاثة سنوات.

ولم يسجل النادي الإيطالي اللاعب الصربي في قائمته المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، في إشارة لقرب رحيله، حيث يستعد الفيولا لوصول عرض مناسب لبيع يوفيتش في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي.

وتفيد عدة تقارير صحفية بأن سعر بيع يوفيتش، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، يتراوح بين 12 و16 مليون يورو، ما يجعل الريال على مقربة من الحصول على مبلغ يتراوح بين 6 و8 مليون يورو.

#ريال مدريد #لوكا يوفيتش

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