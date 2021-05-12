ألونسو يطمع في ضم الزلزولي من برشلونة

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثلاثاء، على وجود رغبة لدى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، في ترميم صفوف فريقه قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، من خلال التعاقد مع المغربي عبد الصمد الزلزولي.

الزلزولي يحظى بحب من ألونسو ويرى أن انتدابه من برشلونة الإسباني سيكون له مردوداً جيداً على مشروعه الرياضي في ليفركوزن، ولذلك يدفع المدرب الإسباني إدارة ناديه من أجل الحصول على توقيعه قبل انتهاء السوق الصيفي، حسب المعلومات التي أوردتها شبكة ريليفو الإسبانية.

ليفركوزن يضغط لضم الزلزولي من برشلونة

وأوضحت ريليفو أن الزلزولي مطلوب أيضاً في صفوف فريق ريال بيتيس الإسباني، الذي مازال يعتبر خياراً متاحاً أمام اللاعب من أجل اختيار وجهته المقبلة في ظل سعي الإدارة لتعديل الوضع المالي من خلال التخلص من لاعب آخر قبل نهاية الميركاتو.

ويعمل ليفركوزن على التعاقد مع جناح جديد بعدما فشل في جلب سيرجيو أريباس، لاعب ريال مدريد الذي انتقل إلى ألميريا، وفران جارسيا الذي ينشط في صفوف الريال هذا الموسم.

وينوي النادي الألماني دفع 20 مليون يورو لخزينة برشلونة من أجل الحصول على توقيع الزلزولي بعقد شراء دائم في الفترة الحالية.