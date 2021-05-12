رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما)، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد في الزبابدة والاحتلال يواصل حصار الخليل والمستوطنون يعربدون

- الرئيس يقلد قناصل فرنسا وإيطاليا واليونان «نجمة القدس» من وسام القدس

- الرئاسة: إما سلام وأمن للجميع أو لا سلام وأمن لأحد

- بتوجيهات من الرئيس: "شؤون اللاجئين" تقدم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في سوريا

- اشتية يطالب المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال

- "الإداريون" المرضى في "عوفر" يمتنعون عن استلام أدويتهم وتفاقم معاناة الأسرى جراء الاكتظاظ

- الأحمد: لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل تجتمع الأسبوع القادم

- دويكات: حكومة الاحتلال تشن حملة تحريض ضد الأجهزة الأمنية

- اجتماع في بيروت يؤكد الحرص على توفير الأمن والأمان في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني

- 4 قتلى بجريمة إطلاق نار في أبو سنان

- "اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي" يؤكد رفض أي إجراءات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي لمدينة القدس

- "التربية" تعلن عن مواعيد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في الكويت

- "العليا" الإسرائيلية ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء "ذريعة المعقولية"

* "الأيام":

- شهيد برصاص الاحتلال في الزبابدة خلال عملية اقتحام واسعة النطاق للبلدة

- جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويشدد حصار الخليل وبلدات وقرى المحافظة

- أبو ردينة: عمليات القتل والاعتقالات لن تجلب الأمن والسلام لأحد

- المستوطنون يعربدون ويهاجمون ممتلكات مواطنين ووقوع إصابات في محافظات عدة

- الخليل: مستوطن يطلق النار على المنازل وإصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

- الاحتلال يدعي اعتقال منفذي عملية الخليل

- جلسة "الكابينت" تخوّل نتنياهو وغالانت استهداف مقاومين فلسطينيين و"مرسليهم"

- اتهام شابين آخرین بالمشاركة في "عملية عيلي"

- بن غفير يطالب بخطوات ضد الأسرى كفيلة "بالتسبب بحرب واشتعال السجون"

- مسؤول أميركي: لا يوجد أي تقدم في التطبيع بين إسرائيل والسعودية

- الأحمد: لجنة المتابعة تجتمع الأسبوع القادم

- روسيا تعلن تدمير سفينتين حربيتين أوكرانيتين وإحباط هجمات بالمسيرات

- إسرائيل: الكشف عن تسريب معلومات حساسة من مواقع التعارف

- 4 قتلى في أبو سنان وإصابة خطرة في رهط بجرائم إطلاق نار

- قتيلان خلال غارات جوية إسرائيلية في محيط دمشق

* "القدس":

- استشهاد فتى في بلدة الزبابدة

- الجيش الإسرائيلي يواصل حملته الواسعة بالخليل

- لا تقدم في مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل

- الكابينيت يخول نتنياهو وغالانت باستهداف مقاومين فلسطينيين و"مرسليهم"

- تصعيد بجنوب الضفة سيكون أشد من شمالها

- 4 قتلى في "أبو سنان" برصاص مجهولين

- سموتريتش يعرض الأحد مخططا استيطانيا كبيرا

- مسؤول عسكري كبير: الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى إطلاق عملية واسعة في الضفة