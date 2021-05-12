الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات في نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سعيد بكر بلال وعميد هلال حجازي من مدينة نابلس، وبلال صالح اشتية من قرية تل، والأسير المحرر إبراهيم ماجد دغلس من قرية برقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا فجرا، وداهمت عدة منازل ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأشارت إلى أن بلدة حوارة تشهد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال.