  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 6 أسرى محررين من محافظة جنين

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ستة أسرى محررين من بلدات جبع وعجة والسيلة الحارثية واليامون، واستولت على مركبة لأسير في محافظة جنين .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من اسلام نزيه أبو عون، وعز الدين عبد السلام غنام، ونجم الدين محمود فشافشة، بعد اقتحام جبع ومداهمة منازل ذويهم، الى جانب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما استولت على مركبة من نوع "كادي" تعود للأسير أحمد نمر ملايشة.

وأضافت المصادر، أن قوات الإحتلال اعتقلت ماهر عبد اللطيف الأخرس، بعد مداهمة منزله في بلدة عجة جنوب جنين، كما اعتقلت صادق حسن أبو الخير من بلدة السيلة الحارثية، ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

#جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

وفاة أشهر إسرائيلي جند جواسيس داخل مصر

"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس

YemenShabab2021-05-12-807483

المقاومة بغزة تهدد "إسرائيل" برد مفاجئ وأكبر من المتوقع على أي عملية اغتيال

S1B9tPfa3_0_73_640_361_0_x-large

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

photo_2023-08-22_16-26-52

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

1692713697

حماس والجهاد تردان على تهديدات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية