نتنياهو يوبخ وزراء الكابنيت بسبب التسريبات المستمرة

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح الأربعاءـ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبخ وزرائه خلال جلسة الكابنيت التي عقدت أمس، بسبب التسريبات.

وقال نتنياهو خلال الجلسة: في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من التسريبات، أيضًا من داخل الكابنيت والحكومة، وهذا لا يمكن أن يسمح به بعد الآن".

ورغم هذا التوبيخ الذي وجهه نتنياهو لوزرائه، إلا أنه بعد انتهاء الجلسة تم تسريب محادثة حادة جرت بين ما يسمى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية، ورفض تبني مقترحات الأول بفرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية والعودة لسياسة الاغتيالات بالضفة، وتشديد ظروف احتجاز الأسرى.

فيما هاجم غالانت، الوزراء الذين يهاجمون ويؤيدون سياسة المستوطنين ضد قواته وكبار الضباط، قائلاً: في الوقت الذي يؤيد البعض أو يهاجم البعض كبار الضباط والجنود، فإن هناك آلاف الجنود ينتشرون في الطرقات لحماية مواكب هؤلاء المسؤولين والوزراء.



ووفقًا للإذاعة ذاتها فإن الاجتماع انتهى بدون أي قرارات فعلية.

وقدم الجيش الإسرائيلي، أمام وزراء الكابنيت، لمحة عن نشاطات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في اعتقال العشرات من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في الأسابيع الأخيرة.