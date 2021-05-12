قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء حماس والجهاد في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الحملة ضد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وخاصة الأسرى المحررين، في حملة كبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين اعتقل المحرر، القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، والقيادي الآخر بالجهاد صادق أبو الخير، وكلاهما من السيلة الحارثية، والناشط في حماس المحرر إسلام أبو عون، ومأمون فريحات، ونجم فشافشة، وعز غنام، وجميعهم من جبع.

وفي نابلس، اعتقل المحرر سعيد بلال، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي، والشاب بلال اشتية، والمحرر إبراهيم دغلس.

فيما اعتقل من طولكرم، الشيخ عمار مناع، والمصاب أنور عبد الغني بعد إصابته خلال مواجهات في صيدا، إلى جانب اعتقال ابن عمه أحمد عبد الغني.

وفي الخليل، اعتقل عبد عرار، بهاء الشراونة، الطالب إبراهيم النواجعة.



واعتقل الشاب إحسان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.