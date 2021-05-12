  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء حماس والجهاد في الضفة

الأربعاء 23 أغسطس 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء حماس والجهاد في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الحملة ضد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وخاصة الأسرى المحررين، في حملة كبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين اعتقل المحرر، القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، والقيادي الآخر بالجهاد صادق أبو الخير، وكلاهما من السيلة الحارثية، والناشط في حماس المحرر إسلام أبو عون، ومأمون فريحات، ونجم فشافشة، وعز غنام، وجميعهم من جبع.

وفي نابلس، اعتقل المحرر سعيد بلال، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي، والشاب بلال اشتية، والمحرر إبراهيم دغلس.

فيما اعتقل من طولكرم، الشيخ عمار مناع، والمصاب أنور عبد الغني بعد إصابته خلال مواجهات في صيدا، إلى جانب اعتقال ابن عمه أحمد عبد الغني.

وفي الخليل، اعتقل عبد عرار، بهاء الشراونة، الطالب إبراهيم النواجعة.


واعتقل الشاب إحسان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

وفاة أشهر إسرائيلي جند جواسيس داخل مصر

"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس

YemenShabab2021-05-12-807483

المقاومة بغزة تهدد "إسرائيل" برد مفاجئ وأكبر من المتوقع على أي عملية اغتيال

S1B9tPfa3_0_73_640_361_0_x-large

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

photo_2023-08-22_16-26-52

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

1692713697

حماس والجهاد تردان على تهديدات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية