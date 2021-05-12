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ولايتي يهاتف هنية

الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولايتي يهاتف هنية



غزة/سما/

تلقى إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من د. علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أشاد بمقاومة الشعب الفلسطيني خاصة الضفة، معتبرا أنها تشكل انتصارا لإرادته ومقاومته.


وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الثابت بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته حتى ينال حقوقه، مشيرا إلى طبيعة المأزق الذي يعيشه الاحتلال.


من جانبه وجه رئيس الحركة الشكر إلى د. ولايتي على هذا الاتصال،  مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة الاحتلال وعدوانه، وأشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.


وأشار إلى أن العدو يسعى إلى كسر إرادة شعبنا عبر جرائمه وعدوانه المتصاعد في القدس والضفة  واستمرار حصاره لغزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممون على مواصلة المقاومة وكسر استراتيجية العدو وإفشال مخططاته، وصولا لتحرير أرضنا ومقدساتنا وخاصة القدس والمسجد الأقصى.

#علي اكبر ولايتي #اسماعيل هنية

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