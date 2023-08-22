  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس

دائرة شؤون اللاجئين تقدم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في سوريا

الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة شؤون اللاجئين تقدم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في سوريا



دمشق/سما/


بتوجيهات من الرئيس، قدمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مساعدات مالية للأسر  اللاجئة في المخيمات الفلسطينية المدمرة في سوريا عبر سفارة دولة فلسطين.  

واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم بأن المساعدات المالية صرفت للأسر الأكثر عوزاً وفقراً في المخيمات الفلسطينية، وفق معايير محددة في سبيل التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة لافتاً الى ان المساعدات النقدية شملت ايضاً الاسر التي تضررت بيوتها من الزلزال او التي فقدت احد افراد عائلتها او لديها مصابين.

واكد د. أبو هولي بان دائرة شؤون اللاجئين تعمل وفق ما لديها من إمكانات على تقديم يد العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يعانون معظمهم من تدمير بيوتهم ونزوح داخلي مطول وظروف معيشية صعبة للغاية نتيجة تفشي البطالة والفقر الذي بلغ نسبته الى 90% في اوساطهم وفقدان المساعدات النقدية المقدمة من الاونروا قوتها الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية .

وأشار الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا  يقدر عددهم بـ 438،000 لاجئ فلسطيني، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الغذائية والنقدية التي تقدمها الأونروا، وهم من الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في سوريا وهم على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية

وأوضح سفير دولة فلسطين في سوريا د. سمير الرفاعي، بان هناك تعليمات من الرئيس تسخير كل الإمكانات المتوفرة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين لافتاً الى ان سفارة دولة فلسطين لم تدخر جهداً في سبيل تخفيف معاناتهم وتأمين الحياة الكريمة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الجمهورية السورية  .
.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

وفاة أشهر إسرائيلي جند جواسيس داخل مصر

"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

S1B9tPfa3_0_73_640_361_0_x-large

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

20230821040326

معاريف: "شهر لا يبشر بالخير".. العمليات آخذة في التعاظم

photo_2023-08-22_16-26-52

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

1692713697

حماس والجهاد تردان على تهديدات الاحتلال

20230821080811

حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية