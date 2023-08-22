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فيديو: الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويحتجز شابين

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويحتجز شابين



القدس المحتلة/سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ونكّلت بشابين بعد أن أوقفت المركبة التي كانا يستقلانها.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة أثناء مرورها عبر الحاجز، وفتشوها، واحتجزوا شابين كانا يستقلانها ونكلوا بهما، بالتزامن مع إغلاق الحاجز أمام حركة المركبات، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة في كفر عقب وقلنديا وبلدة الرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أعادت فتح الحاجز، إلا أن مئات المركبات ما زالت تتكدس في مختلف المسارات بطول عدة كيلو مترات، مشيرة إلى أن إغلاق حاجز قلنديا العسكري تسبب أيضا بأزمات خانقة أمام حاجز الجيب العسكري وغيرها من الحواجز العسكرية التي تمر منها المركبات من القدس إلى محافظات وسط وشمال الضفة الغربية وبالعكس.

#قلنديا

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