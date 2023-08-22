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حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق



غزة/سما/

تبنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء عملية إطلاق النار التي وقعت أمس قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة جدا.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر في حماس قوله: إن "منفذي عملية الخليل أمس ينتمون إلى الحركة".

وتعليقا على تبني حركة حماس العملية، قال الصحفي الإسرائيلي "يائير ليفي": أعضاء حزب الليكود اتهموا إيران بالمسؤولية عن العملية لتجنب الرد على الفصائل الفلسطينية، والآن تأتي حماس وتهدم كل شيء لهم وتعلن مسؤوليتها الكاملة عن العملية.

#غزة #حماس

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