"التربية" تعلن عن مواعيد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في الكويت

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت الترتيبات الخاصة بعقد المقابلات للمرشحين لوظيفة معلم في دولة الكويت، واستكمال الإجراءات اللازمة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوفد الكويتي سيبدأ إجراءات الاختيار للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في المحافظات الشمالية يوم الخميس المقبل الموافق 24/8/2023 في مقر المعهد الوطني للتدريب في البيرة بجانب المدرسة الهاشمية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بالتعاون مع طواقم الوزارة الإدارية والفنية.

وأضافت أن إجراءات الاختيار للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في المحافظات الجنوبية ستتم وفق الترتيب الآتي:

- يوم السبت 26/8/2023 امتحان تحريري لجميع المتقدمين الذين اجتازوا شروط القبول في التخصصات كافة في فندق المشتل بمدينة غزة/ مبنى Blue Beach.

- استدعاء الناجحين في الاختبار التحريري للمقابلة، من خلال رسائل نصية على الهاتف المتنقل الخاص بكل منهم، وتحديد مكان وزمان المقابلة.