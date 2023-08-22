نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت تجاهلا طلبات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) التي تستهدف الفلسطينيين.

وبحسب مصادر عبرية، فانه خلال اجتماع الكبينيت طرح وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، مطلبًا بإقامة وزيادة الحواجز على طرق الضفة الغربية ، والعودة إلى الإغلاقات وفرض منع التجول على المدن الفلسطينية، والعودة إلى الاغتيالات المركزة في الضفة الغربية.



إضافة إلى ذلك ، طرح مطالب بزيادة التدهور بأوضاع الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية رداً على العمليات .

وبحسب مراسل الشؤون السياسية في راديو (كان) العبري فإن نتنياهو وغالانت تجاهلا طلبات بن غفير خلال جلسة الكابنيت، ورفضا اقتراحاته، مطالبين نقل هذه القضية لاجتماع يخصص لاحقًا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الجيش يؤاف غالانت خلال جلسة الكابينت انتقد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وهاجم بن غفير بصفته المحرض الرئيس للمتطرفين.

وبحسب مصادر عبرية فإن بن غفير هاجم غالانت ورد عليه قائلاً: "اليهود يُقتلون في الشوارع وأنت تتحدث كل الوقت عن خطر الجريمة القومية، هل الجريمة القومية هي مشكلتنا الوحيدة؟ هل نحن مجانين؟