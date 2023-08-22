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لليوم الثاني.. الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثاني.. الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل



الخليل/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي،  حصارها لمدينة الخليل، حيث نصبت، اليوم الثلاثاء، حواجز عسكرية وبوابات حديدية وأغلقت عددًا من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها.

وفي التفاصيل، قامت قوات الاحتلال بنصب بوابة حديدية عند المدخل الغربي لبلدة ترقوميا، المؤدي إلى الشارع الالتفافي 35، قبالة مدخل بلدة إذنا، وأغلق الشارع أمام حركة المواطنين في المنطقة.


كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة إذنا المؤدي إلى الطريق ذاته، ومنعت مرور المواطنين، وكذلك إغلاق مداخل بلدات بني نعيم وسعير وبيت عينون شرق الخليل وشمال شرقها، المؤدية إلى الطريق الالتفافي 60، مانعة مرور المواطنين.


وأقامت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل مدينة الخليل الشمالي "جسر حلحول"، وآخر عند مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى"، ومنعت الخروج من المدينة.

فيما سدَّ الاحتلال مداخل الخليل الجنوبية الفحص بسواتر ترابية، وجرف الطريق المؤدي إلى "خلة الدار" و"عقبة نجيلة" ومنها إلى زيف ويطا، وتم إغلاق البوابة الحديدية على الطريق ذاته المؤدي إلى مدينة الخليل.

كما أطبقت قوات الاحتلال إغلاق مدخل الخليل الجنوبي "الحرايق- حجاي" ببوابة حديدية نصبتها سابقًا على الطريق المؤدي من الشارع الالتفافي 35 إلى مدينة الخليل.

#الخليل

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