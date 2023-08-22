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السيسي والصفدي يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي والصفدي يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية



القاهرة/سما/

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء،مع  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية  أيمن الصفدي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي: "إنّ اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.


كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

#عبد الفتاح السيسي #ايمن الصفدي

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