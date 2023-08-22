العوض: تشكيل لجنة المتابعة دخل مرحلة التشاور "الجدي".. البرغوثي ينفي

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، "إن تشكيل لجنة المتابعة التي اتفق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مدينة العلمين المصرية الشهر الماضي، دخل مرحلة التشاور الجدي".

وأضاف العوض في تصريح له، اليوم الثلاثاء، "لم يتم الاتفاق بعد على تشكيل لجنة المتابعة وموعد ومكان اجتماعها".

من جهته أكد د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على تشكيل لجنة المتابعة التي يفترض ان تنبثق عن اجتماع الأمناء العامين الذي جرى في العلمين بمصر.

واضاف البرغوثي في تصريح صحفي: "حتى الآن لم يتم التوافق على تشكيل اللجنة ، نحن في المبادرة لم يتشاور معنا أحد ".

وتابع قائلا" تتشكل اللجنة بالتوافق والتشاور مع الجميع".

يشار إلى أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد قال صباح اليوم: "أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب جداً (ربما بداية الأسبوع القادم)، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العلمين المصرية".



