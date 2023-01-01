من الخليل إلى الجليل.. هكذا يوسّع اليمين الإسرائيلي الاستيطان في مناطق العرب بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

يمضي اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي حفزته حكومة الكيان الأكثر يمينيةً وتطرفاً في تاريخه، قدماً في حملته لتهويد المناطق التي تضم مجتمعات عربية فلسطينية كبيرة داخل خط الـ48.

فبينما يتركز الاهتمام الدولي في المقام الأول على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مثل الخليل التي زرع الاستيطان في قلبها، أصبحت المناطق التي تضم عدداً كبيراً من السكان العرب في الداخل المحتل بشكل متزايد محوراً للهجوم الاستيطاني السرطاني الذي يقوده وزراء مثل إيتمار بن غفير مدعوماً بخطط ديمغرافية.

إسرائيل تزرع الاستيطان من الخليل إلى الجليل

ويستهدف نشطاء ينتمون إلى نفس الفكر المتطرف الذي يسعى إلى توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مناطق من بينها منطقة الجليل الشمالي، التي يقطنها أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقال الناشط اليميني أوريت سبيتز لموقع Middle East Eye البريطاني: "الاستيطان في الجليل وفي الضفة وفي النقب ممتاز، جميعهم لهم نفس القيمة بالنسبة لنا، وجميعهم جزء من أرض إسرائيل"، على حد وصفه.

واقتداءً بمثال المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ساعد سبيتز في إنشاء بؤرة استيطانية منذ أكثر من عام بالقرب من بلدة عيلبون العربية في الجليل المحتل شمال فلسطين.

في الضفة الغربية، تم إضفاء الشرعية على مثل هذه البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، خاصة في ظل الحكومة الحالية، التي يتمتع فيها زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بنفوذ واسع. الآن يبدو أن نفس الشيء قد بدأ يحدث في الجليل.

قررت حكومة نتنياهو الشهر الماضي أن البؤرة الاستيطانية التي شارك سبيتز في إنشائها، رمات أربيل، في الجليل لتصبح "بلدة".

وفي نظر حركة المستوطنين، ستكون هذه البؤرة الاستيطانية بمثابة "نقطة انطلاق لمهمة وطنية" لتغيير التوازن الحالي في سكان الجليل بين اليهود والعرب، وتحقيق أولوية يهودية واضحة في المنطقة. وأوضح سبيتز للموقع البريطاني: "علينا أن نملأ الجليل بالمستوطنين لأنه في الوقت الحاضر به أغلبية عربية".

دعم مفتوح من نتنياهو لابن غفير وسموترتش

لا تعد فكرة تعزيز الوجود اليهودي الاستيطاني في الجليل جديدة، ولكن اليوم يتم مساعدتها من قبل حكومة إسرائيلية أكثر تقبلاً لمطالب اليمين المتطرف من أي وقت مضى في تاريخ الكيان.

ويقول بن لينفيلد، الصحفي الإسرائيلي، إن احترام نتنياهو لليمين المتطرف ينبع من المصالح والقيم المشتركة. إنه يحتاج إلى دعم اليمين المتطرف للحفاظ على ائتلافه سليماً، بينما يشارك اليمين المتطرف هدف سياسته المركزي المتمثل في إزالة قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على التحقق من قوة الائتلاف.

مع تحييد المحكمة، سيكون لليمين المتطرف يد أكثر حرية في نزع ملكية الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقويض مكانة الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

بالنظر إلى تاريخ نتنياهو اليميني المتشدد وحقيقة أنه منح الشرعية لليمين المتطرف قبل انتخابات العام الماضي وبعدها، يعتقد النقاد أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن لديه مشكلة مع هذه الأهداف.

الشخصيات الرئيسية في الحكومة تشمل زعيم القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي شن حملة على تعهد بطرد المواطنين اليهود "غير الموالين" واليهود اليساريين، وزعيم الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اتصل من أجل "محو" قرية حوارة بالضفة الغربية وهدد بقطع التمويل عن التجمعات العربية.

يقول يوسف جبارين، عضو الكنيست العربي السابق: "من الواضح أن هذه الحكومة تكثف المواقف التمييزية العنصرية التي تحابي الجالية اليهودية".

ويستخدم مصطلح "الفصل العنصري الزاحف" لوصف خطوات الحكومة، والتي تضمنت تمرير مشروع قانون يزيد من عدد الجاليات اليهودية التي يمكن أن تستبعد المواطنين العرب من أن يصبحوا مقيمين.

"حملة تهويد الجليل"

يقول الصحفي بن لينفيلد إنه في 1 أغسطس 2023، احتفل بن غفير ووجهاء آخرون من اليمين المتطرف في احتفال بقرار الحكومة بالمصادقة على مستوطنة رمات أربيل، بما في ذلك المشرع أرييه كيلنر من حزب نتنياهو الليكود. بدا سبيتز مبتسماً بينما كان رجال السياسة يرقصون مع المستوطنين المتدينين الشباب.

انطلقت مكبرات الصوت من أن رمات أربيل ستصبح "بلدة كبيرة". لكن ليس كل اليهود الذين يعيشون في الجوار متحمسون لهذا الاحتمال، خاصة وأن الكثيرين يعتبرون بن غفير أعداء لدودين لدعم محاولة نتنياهو زيادة سلطاته، كما يظهر في سياسات مثل الإصلاح القضائي.

وقال سبيتز والسياسيون إن رمات أربيل ليست سوى البذرة الأولى فيما تسميه الحكومة "حملة تهويد الجليل". يقول الفلسطينيون إن هذا المسعى هو مظهر آخر من مظاهر التفوق اليهودي والعنصرية.

سيتم بناء سلسلة من المجتمعات اليهودية الجديدة، وفقاً لسبيتز وموشيه سولومون، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية. هذا، بينما يواجه المواطنون الفلسطينيون نقصاً في الأراضي وتخفيضات في الميزانية ونقصاً في المخططات الهيكلية التي تؤدي إلى هدم المنازل.

في الجنوب، ترفض الحكومة الاعتراف بالقرى البدوية، وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تلقى مئات البدو إخطارات بضرورة إخلاء منازلهم في قرية رأس جرابة لإفساح المجال لبناء حي تقطنه أغلبية يهودية في مدينة ديمونة.

"من يعيش هنا ليس يهودياً"

في رمات أربيل، بينما كان السياسيون يرقصون، تظاهر أكثر من ألف متظاهر مناهض للحكومة من المناطق اليهودية المجاورة ضد وجود سياسيين من اليمين المتطرف. ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "عار" ونفخوا الأبواق وقرعوا الطبول ليغرقوا أغاني الأعياد.

ومع ذلك، جاءت أغنية مفضلة للمستوطنين في الضفة الغربية من خلال الضجيج، تحث "عليكم التوسّع نحو البحر والشرق والشمال والجنوب"، فيما كانت دانييلا فايس، زعيمة مستوطنين ذات نفوذ في الضفة الغربية، تلتقط الصور.

هذه أوقات عصيبة لأعضاء اليمين الديني، مثل فايس. في الآونة الأخيرة، سمح الجيش لجماعتها "النشالة" بإعادة احتلال مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية على ما تقول جماعات حقوقية إنه ملكية فلسطينية خاصة مسروقة.

على لافتة فوق الراقصين علقوا شعار ناشالا، وهو خريطة تضم كل الأراضي من شبه جزيرة سيناء المصرية وتشمل كل إسرائيل والأراضي المحتلة والأردن وسوريا والعراق.

أخذ أحد المستوطنين ويدعى سليمان استراحة من الرقص للإجابة عن أسئلة حول اتجاه الجليل في ظل حكومة اليمين المتطرف، وقال: "تهويد الجليل قيمة عليا. هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي على الاستيطان وتهويد الجليل. إنها منطقة مهمة للغاية. منذ أيام الكتاب المقدس يمكن العثور علينا هنا، ولكن للأسف، فإن الغالبية هنا ليست يهودية".

وفي إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين: "نريد الاستقرار هنا، وإقامة المستوطنات وجلب العائلات إلى هذا المكان الجميل، بحيث يكون هناك ما يكفي من اليهود الذين يمكنهم العيش بسلام"، وأضاف: "من يعيش هنا ليس يهودياً، فهذا حسن تماماً طالما أنهم لا يؤذون اليهود"، وأضاف أنه من المهم أن يكون للجليل "شخصية" يهودية، على حد تعبيره.

في مكان توجد فيه مستوطنة ستكون هناك شخصية يهودية. في مكان توجد فيه الزراعة، ستكون هناك شخصية يهودية. في المكان الذي تمر فيه المحراث، ستكون هناك شخصية يهودية".

وقال سولومون إن "إسرائيل أجبرت على مغادرة قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية لأن الاستيطان اليهودي لم يكن قوياً بما يكفي هناك. قال: "الأماكن التي لم يكن لدينا فيها ما يكفي من الوجود سلبت منا". وأضاف: "كلما زاد عدد اليهود هنا، زادت فرص العمل والثقافة والتعليم والأمن".

لكن العرب في إسرائيل يشعرون بالفعل بعدم الأمان أكثر، والقلق بشأن الدلائل التي تشير إلى أن الائتلاف عازم على تنفيذ تشريعات عنصرية من عام 2018، قانون الدولة القومية الذي كرّس الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية والذي في نظرهم، وفي نظر النقاد، أضفى الطابع الرسمي على الوضع. العرب أصحاب الأرض كمواطنين من الدرجة الثانية أو حتى الثالثة.

وقالت ريم حزان، زعيمة حزب الجبهة العربية في مدينة حيفا: "عندما لا تعمل على تحسين الظروف المعيشية للقرى والبلدات القائمة، وتأتي وتؤسس بلدات ومستوطنات حديثة جديدة، فهذا تمييز، ناهيك عن أن هذه الأراضي صودرت من الفلسطينيين وخصصت لليهود حصرياً".

كما أعرب أمير وول، أحد المتظاهرين اليهود ضد بن غفير، عن قلقه. "أنا قلق بشأن استيلاء الأصوليين اليهود على السلطة. في كل مرة يأتي الوزراء إلى الشمال، نتظاهر ضدهم. نريد أن نعيش في ديمقراطية ويريدون دولة القانون اليهودي الأرثوذكسي بدون عرب". قال وول عن رمات أربيل: "هذا مجرد استفزاز. هناك بالفعل العديد من المستوطنات لليهود في الجليل".