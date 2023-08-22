فيديو: إيران تكشف عن نسخة متطورة من طائرات "مهاجر-10" المسيرة

طهران/سما/

أزاح الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتحمل 300 كلغ".



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن ذلك كان بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقالت الوكالة إن "وزارة الدفاع الإيرانية كشفت عن النسخة المتطورة من هذه الطائرات بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وبنصف قدر تشغيلي يصل إلى ألفي كيلومتر".



وأضافت أن "السرعة القصوى لهذه الطائرة تبلغ 210 كيلومترات في الساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر وقنابل "قائم" و"الماس" و"دستواره"، كما أنها مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية".

وكان قائد سلاح البر في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قال الأحد الماضي، إن "قوة سلاح البر قد وصلت إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات القتالية اللازمة، ولسنا بحاجة إلى أي دولة في الدفاع البري".



وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات العميد حيدري جاءت على هامش تفقده المعرض الفني - العسكري للمجمع الدولي الذي يطلق عليه اسم "آرميا 2023" في العاصمة الروسية موسكو.



من جانبه، قال قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن "القوى العظمى التي تعذر علينا مخاطبتها، أصبحت الآن تطلب شراء المعدات المتطورة والدفاعات الجوية من إيران".



وأكد قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني أن "الغرب الذي تقوده أمريكا وحلفاؤها أصبحوا كفكَي كماشة ويريدون الإضرار بالاقتصاد الإيراني، والحرس الثوري يساعد الحكومة لمواجهة الهجمة المعادية وإفشال المؤامرات".