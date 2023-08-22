"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رسالة إلى عناصر "حزب الله" اللبناني الموجودين داخل خيمة بمنطقة مزارع شبعا المحتلة.



وقال هنغبي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "في البداية كانت هناك خيمتان، ثم قاموا بإخلاء واحدة، وسيتم إخلاء الثانية أيضا".

وتابع: "هذه الخيمة لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل"، مضيفا "لا يزال هناك (في الخيمة) عدة أشخاص وفيما يتعلق بضمان حياتهم لم أكن لأقترح عليهم الاعتماد على كرم الجيش الإسرائيلي عندما يأتي اليوم الذي يقرر فيه طردهم".



والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تطالب بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس/ آب من كل عام.





يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.



في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.