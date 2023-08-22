  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

موقع عبري: هذا هو أكبر تحد أمام الاستخبارات الإسرائيلية في ظل تصاعد العمليات

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: هذا هو أكبر تحد أمام الاستخبارات الإسرائيلية في ظل تصاعد العمليات



القدس المحتلة/سما/

قال موقع زمن إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية تشهد حاليًا موجة عمليات متصاعدة تتميز بارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وأضاف الموقع العبري أن عمليات إطلاق النار تتصاعد في شوارع ومناطق الضفة الغربية، وتعد هذه الموجة الحالية هي الأكثر رعبًا منذ بداية الانتفاضة الثانية.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين منفذي العمليات يمتلكون أسلحة كثيرة وسهلة التحصيل، مما يجعلهم قادرين على تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى تنظيم مسبق. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للاستخبارات الإسرائيلية التي تحاول منع هذه العمليات.

#اسرائيل #الاستخبارات الاسرائيلية #الضفة االغربية #العمليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تحريض إسرائيلي ضد حماس: نجحت بتجنيد عناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة وهي وراء عملية الخليل

صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

اشتية يستقبل 200 طفل وطفلة من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

21FTA

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

photo_2023-08-22_14-07-46

من الخليل إلى الجليل.. هكذا يوسّع اليمين الإسرائيلي الاستيطان في مناطق العرب بالداخل المحتل

بن غفير يطالب بخطوات تستهدف الأسرى من شأنها إشعال حرب في المنطقة

هنية: لا حل سياسي ولا أمني بالضفة

جيش

مداولات برئاسة غالنت : تصعيد بجنوب الضفة سيكون أشد من شمالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية