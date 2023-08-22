موقع عبري: هذا هو أكبر تحد أمام الاستخبارات الإسرائيلية في ظل تصاعد العمليات

القدس المحتلة/سما/

قال موقع زمن إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية تشهد حاليًا موجة عمليات متصاعدة تتميز بارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وأضاف الموقع العبري أن عمليات إطلاق النار تتصاعد في شوارع ومناطق الضفة الغربية، وتعد هذه الموجة الحالية هي الأكثر رعبًا منذ بداية الانتفاضة الثانية.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين منفذي العمليات يمتلكون أسلحة كثيرة وسهلة التحصيل، مما يجعلهم قادرين على تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى تنظيم مسبق. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للاستخبارات الإسرائيلية التي تحاول منع هذه العمليات.