مجدلاني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل "الأونروا"

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رونالد ستينجر، حيث بحث معه مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل الوكالة، بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين.

وقال مجدلاني إن خدمات الأونروا تشكل أولوية هامة وخاصة، لما لها من أثر على حياة اللاجئين، وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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