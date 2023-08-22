جنين : تشييع جثمان الفتى عثمان أبو خرج

رام الله / سما /

شيعت جماهير حاشدة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً)، الذي ارتقى متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفاً بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وأدى المشيعون الصلاة على الشهيد أبو خرج في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وعمّ الإضراب الشامل بلدة الزبابدة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على الشهيد أبو خرج.