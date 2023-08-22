عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يرتفع إلى ثمانية

غزة / سما /

ارتفع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى ثمانية بعد انضمام الأسير سيف الدين دياب من بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وأكد الخبير بشؤون الأسرى حسن عبد ربه في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هو الأسير سلطان خلوف المضرب منذ عشرين يوماً إلى جانب الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ تسعة عشر يوماً، مشيراً إلى أن الأسرى أسامة دقروق ومحمد زكارنة وأنس كميل وعبد الرحمن براقة وزهدي عبيدو يواصلون الإضراب رفضا للاعتقال الإداري.

وأضاف أن إدارة السجون تمارس سياسة النقل التعسفي وعزل الأسرى الإداريين في زنازين بشكل تام، ومنع زيارة محامي هؤلاء الأسرى، إضافة إلى اقتحام الزنازين وتفتيشها بشكل مستمر، ما يشكل أعباءً إضافية على الأسرى المضربين، مشيرًا إلى أنه بدأت تظهر عليهم أعراض كالدوخة والإنهاك الشديد والإعياء التام.