  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يرتفع إلى ثمانية

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ارتفع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى ثمانية بعد انضمام الأسير سيف الدين دياب من بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وأكد الخبير بشؤون الأسرى حسن عبد ربه في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هو الأسير سلطان خلوف المضرب منذ عشرين يوماً إلى جانب الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ تسعة عشر يوماً، مشيراً إلى أن الأسرى أسامة دقروق ومحمد زكارنة وأنس كميل وعبد الرحمن براقة وزهدي عبيدو يواصلون الإضراب رفضا للاعتقال الإداري.

وأضاف أن إدارة السجون تمارس سياسة النقل التعسفي وعزل الأسرى الإداريين في زنازين بشكل تام، ومنع زيارة محامي هؤلاء الأسرى، إضافة إلى اقتحام الزنازين وتفتيشها بشكل مستمر، ما يشكل أعباءً إضافية على الأسرى المضربين، مشيرًا إلى أنه بدأت تظهر عليهم أعراض كالدوخة والإنهاك الشديد والإعياء التام.

#الأسرى الإداريون

الأكثر قراءة اليوم

تحريض إسرائيلي ضد حماس: نجحت بتجنيد عناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة وهي وراء عملية الخليل

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

الأخبار الرئيسية

جيش

مداولات برئاسة غالنت : تصعيد بجنوب الضفة سيكون أشد من شمالها

image_processing20230822-38274-9j6ag2

العام الأصعب منذ الانتفاضة الثانية وحكومة فاشلة.. رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية الخليل

غالانت يوعز بسحب التصاريح من عائلة وأقارب منفذي عملية الخليل

مسؤول عسكري كبير: الجيش سيضطر إلى إطلاق عملية واسعة في الضفة

image_processing20230822-978-9mary9

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية