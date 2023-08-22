رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

صحيفة "هآرتس":

يمكننا أن نبقي الحرب بعيدة

لم تعد إسرائيل تتجاهل القدس الشرقية لكنها ما زالت تتجنب الأسئلة المهمة

جبل الهيكل ينتظر بن سلمان

نتنياهو ما يزال يبحث عن مذنبين غيره

الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات خاصة لمطاردة منفذي عملية إطلاق النار قرب كريات أربع

بن غفير يطالب بإجراءات صارمة للتصدي للتحديات الأمنية ووقف سياسة غالانت الناعمة

"يديعوت":

نتنياهو وغالانت من موقع عملية الخليل: "إيران تمول الهجمات وكل الخيارات مطروحة لإعادة الأمن"

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

عام 2023 الأصعب منذ الانتفاضة الثانية

قادة المستوطنات يحتجون أمام مكتب نتنياهو على الهجمات

"معاريف":

الجيش الإسرائيلي يعترف بثغرات ومقتل جندية بالخطأ في جنين

حكومة نتنياهو تسابق الزمن

الإعلان عن اعتقال منفذي عملية الخليل

مسؤول عسكري كبير: "الجيش سيضطر إلى إطلاق عملية واسعة في الضفة"