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وفاة بدر الطيار عن 71 عاماً بعد وعكة صحية مفاجئة

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة بدر الطيار عن 71 عاماً بعد وعكة صحية مفاجئة



وكالات / سما /

توفي اليوم الفنان الكويتي بدر الطيار عن عمر يناهز الثانية والسبعين عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض حيث أدخل إلى أحد مستشفيات الكويت ورقد في العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية قبل أيام.

والفنان الراحل من مواليد الكويت 1951 وعضو في فرقة المسرح العربي منذ العام 1978.

داوود حسين ينعيه بكلمات مؤثرة

بدوره نشر الفنان داوود حسين صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهر الراحل بدر الطيار في الصورة وهو على سرير المستشفى حيث نعاه بكلمات مؤثرة: "انا لله وانا اليه راحعون ... البقاء لله.. الله يتغمد روحك الجنه يا بوقلب ذهب.. من انظف و اطيب و اوفى و اصدق من عرفته في حياتي.. صديق بمنزلة الاخ.. الى جنات النعيم يا بو يوسف.. الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار..".

حياته الفنية

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية في العام 1978 من خلال مسرحية "نوره" مع المخرج فؤاد الشطي لتستمر مسيرته لما يقارب 40 عاماً حيث شارك بعدد كبير من الأعمال مع العديد من النجوم ومنهم عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبدالله،خالد النفيسي، غانم الصالح، داود حسين، حسن البلام.

 

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