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سامو زين: الذكاء الاصطناعي فشل في الوصول لخامة صوتي

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامو زين: الذكاء الاصطناعي فشل في الوصول لخامة صوتي



وكالات / سما /

أبدى المطرب سامو زين سعادته، بعد تحليل عدة مقاطع تم فيها استغلال صوته بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي لم تستطع الوصول لخامة صوته بعد، وقال إنه عصي على التقليد.

وقال سامو زين عبر ستوري حسابه على موقع إنستغرام: فيه ناس كتير بتبعت لي صوتي وأنا بغني أغاني تانيه عن طريق الذكاء الاصطناعي بس بصراحة محدش عرف يوصل لخامة الصوت المزبوطه وده حاجه مفرحاني.

وتابع سامو زين: كسبت الذكاء الاصطناعي اللهم ولك الحمد التقليد ممنوع.

 

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سامو زين سعيد بصوت تامر حسني

وسبق أن شارك سامو زين جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو لأغنيته «مش قادر» بصوت الفنان تامر حسني بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلق عليها موجهاً الشكر لمنع صنع الفيديو وقال إنه أحب الأغنية بصوت "الهرم الرابع" حسب وصفه، ورد عليه تامر حسني شاكراً المجاملة.

ونشر سامو زين مقطع الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وعلق قائلاً: انتشار أغنية مش قادر بصوت أحبه جداً على السوشيال ميديا وتم إرسال هذا المقطع لي بصوت الهرم الرابع تامر حسني يا تيمو أنا حبيت الأغنية أكثر وأكثر.

#سامو زين #الذكاء الاصطناعي

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