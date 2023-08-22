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جسم غامض في الأرجنتين يثير الرعب

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جسم غامض في الأرجنتين يثير الرعب



وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو قصير تسبب في صدمة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر فيه جسم غامض على شكل سهم عملاق في سماء الارجنتين وصفه البعض بالمركبة الفضائية بينما تعهدت السلطات بتحليل الصور واعلان النتائج في اسرع وقت.

وبحسب ما ذكرته ديلي ستار البريطانية، تعهدت السلطات بتحليل الصور التي تم التقاطها بالقرب من بلدة إل إسكوريال الصغيرة ، تشوبوت ، الأرجنتين، وتُظهر الصور المركبة الفضائية المشتبه بها وهي تحوم فوق سهول باتاغونيا في الوضعين الأفقي والرأسي، باسلوب غير مألوف. 

شاركت الصحفية المحلية كالافيريتا ماتيوس الصور على وسائل التواصل الاجتماعي برسالة: 'أفضل صور جسم غامض في تشوبوت'.

قالت السلطات إنها ستجمع فريقًا من الخبراء لتحليلها وتقديم تحديث في وقت لاحق.

وقال آخر: لماذا المصور يريد عدم الكشف عن هويته؟ الصور لا تصدق إذا كانت حقيقية. أجد أنه من الغريب أنه لا يريد التحدث علانية '.

وكتب ميجيل: “هذا يجب أن يرى من قبل مركز التحقق من الفضاء للتأكد من صحتها.

في هذه الأثناء، قال الرجل الذي أطلق عليه اسم 'نوستراداموس' الذي تشمل ادعاءاته التنبؤية وفاة الملكة الراحلة ، إن 'الأسرار المحفوظة في المنطقة 51' تشير إلى دليل على 'حياة غريبة في بوابة ثلاثية الأبعاد'.

وقال سالومي: 'إن احتمال وجود بوابة ثلاثية الأبعاد يثير تساؤلات حول وجود حياة خارج الأرض وطبيعة مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة على مر السنين'.

#جسم غامض #الأرجنتين #الرعب

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