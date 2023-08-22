واتساب يختبر تحديثا جديدا يوفر 3 مميزات

وكالات / سما /

يختبر واتساب تحديثًا جديدًا سيوفر أدوات تنسيق نصية جديدة يمكن أن تفيد المبرمجين ومطوري البرامج، حيث تم رصد الميزة الجديدة مؤخرًا في آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب، ويُقال إنه يشتمل على 3 أدوات تنسيق جديدة، ستساعد هذه الأدوات الجديدة المستخدمين على مشاركة "الأكواد" وقراءتها بسهولة على واتساب.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، متتبع تطوير واتساب، يعمل واتساب على 3 أدوات جديدة لتنسيق النص ستجعل قراءة الرموز الفنية ومشاركتها أمرًا سهلاً على النظام الأساسي، ويقترح التقرير إضافة ميزة "Code Block" لجعل الأكواد قابلة للقراءة على واتساب، حيث يمكن أن يساعد مطوري البرامج والمبرمجين وغيرهم على مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية على التطبيق، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي الوقت نفسه ، يُقال أيضًا أنه يتم تضمين ميزة "اقتباس" جديدة، وباستخدام هذه الأداة، سيتمكن المستخدمين من الرجوع إلى رسائل أو ردود معينة في الدردشة، حيث ستمكّن المستخدمين من اقتباس جزء معين من النص والرد عليه مباشرةً، وهو ما يختلف عن ميزة نص الاقتباس الحالية المتوفرة في التطبيق.

أما الأداة الثالثة فستسمح للمستخدمين بإنشاء قائمة بالعناصر داخل رسالة واتساب، ويتضمن التقرير أيضًا لقطة شاشة لأدوات التنسيق الجديدة.

ومع ذلك، لا توجد أي معلومات من واتساب حول موعد إتاحة هذه الميزات لجميع مختبري الإصدار التجريبي، حاليًا، الأدوات قيد التطوير في مرحلة تجريبية، كما هو الحال مع جميع الميزات قيد التطوير، يمكن لمنصة المراسلة طرحها كجزء من تحديث تجريبي قبل إطلاقها على القناة الثابتة أو قد تسقط الميزة تمامًا.