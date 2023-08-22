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المجلس الوطني: إعدام الاحتلال للأطفال والمدنيين يعبر عن النزعة الفاشية تجاه شعبنا

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، إن الإعدامات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين، وآخرها إعدام الطفل عثمان أبو خرج من بلدة الزبابدة جنوب جنين، تعبر عن النزعة الفاشية العنصرية تجاه أبناء شعبنا.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة العدوانية من الاحتلال ومستوطنيه تأتي بتوجيه ودعم من حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب.

#المجلس الوطني #الأطفال

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