الأحمد : لجنة متابعة اجتماع العلمين ستجتمع قريباً جداً

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، "من المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب جداً، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العلمين المصرية".

وأشار الأحمد في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ربما يكون الاجتماع بداية الأسبوع القادم، مضيفاً، "حتى تضع تفاصيل تنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع العملين".

وأكد أن هذا باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد: "عندما نتصدى للاحتلال وعربدة المستوطنين، هذا سيفتح آفاقاً واسعة أمام إنهاء الانقسام وطي صفحته ووضع حد نهاية له، الذي ما زال مستمراً منذ أكثر من 16 عاماً".

وأضاف: "حتى نستطيع بالفعل أن نكون موحدين في استراتيجية المواجهة وأدواتها اللازمة".