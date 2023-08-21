مسؤول عسكري كبير: الجيش سيضطر إلى إطلاق عملية واسعة في الضفة

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول عسكري اسرائيلي وصفه موقع واللا العبري بالكبير، إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.

واضاف " تشير التقديرات إلى أن الجيش سيضطر إلى الشروع في عملية واسعة النطاق لجمع الأسلحة والذخيرة واعتقال المطلوبين في وقت واحد في الضفة، وذلك في أعقاب سلسلة العمليات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية والتي قتل خلالها ثلاثة مستوطنين .

من جهته طالب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، حكومة الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة.

وقال داغان: "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم الرد المناسب".