عائق يمنع الأهلي السعودي من ضم فيراتي

وكالات / سما /

ارتبط اسم نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، بخطوة انتقال مُحتملة لنادي الأهلي السعودي.

وسينضم فيراتي في حالة إتمام انتقاله للنادي السعودي لنخبة نجوم الدوري في السعودية، وسيُزامل نجوم رائعين أمثال رياض محرز وروبرتو فيرمينو وألان ماكسيمان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن فيراتي توصل لاتفاقٍ مع نادي الأهلي بشأن البنود الشخصية، ولكن لم يتوصل النادي السعودي لاتفاقٍ بعد مع النادي الفرنسي.

ولفت التقرير إلى أن عدم التوصل لاتفاقٍ بين الناديين يدفع أندية أخرى للسعي وراء توقيع فيراتي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن نادي بايرن ميونخ لايزال مُهتماً بتوقيع فيراتي، وأبدى نادي مانشستر يونايتد في الوقت نفسه استعداده لتقديم عرض أيضاً من أجل ضم اللاعب المُخضرم.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال المُعلق بشأن مُستقبل فيراتي وعن وجهته بعد باريس سان جيرمان في حالة الرحيل عن النادي الفرنسي.

ويبلغ فيراتي من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع الباريسيين في يونيو 2026.