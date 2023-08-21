باريس يُحدد سعراً باهظاً لبيع مبابي لنادي ريال مدريد

وكالات / سما /

حدد نادي باريس سان جيرمان سعراً باهظاً لبيع النجم الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد.

ويرتبط اسم مبابي منذ عدة سنوات بخطوة انتقال مُحتملة للميرنجي، ولكن لم تتم الصفقة بعد، ويرتقب الجميع معرفة كيف ستنتهي قصة النجم الفرنسي مع الملكي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن نادي باريس سان جيرمان حدد سعراً لأي نادٍ يرغب في الحصول على توقيع مبابي هذا الصيف، وهذا السعر هو 250 مليون يورو عداً ونقداً.

وأشار التقرير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لاتزال تنتظر وصول عرض من ريال مدريد.

وتسبب تأخر الميرنجي في دهشة إدارة النادي الباريسي خاصة أن الملكي يُخاطر بخسارة الصفقة في حالة تمديد التعاقد مُجدداً بين الباريسيين ومبابي.

وسيكون مبابي لاعباً حُراً للتعاقد مع أي نادٍ في يونيو 2024 ما لم يُوقع عقداً جديداً، وهو الأمر الذي يرغب الباريسيون في تجنبه بكل تأكيد.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد هذا الصيف، أم أن الخطوة ستتأجل من جديد.