رسمياً .. مانشستر يونايتد يقرر فسخ عقده مع جرينوود

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً عن توصله لاتفاق مع لاعبه ماسون جرينوود على فسخ عقده بالتراضي بسبب واقعة اتهام اللاعب بالتعدي على شريكته بالرغم من حصول جرينوود على براءة من التهم المنسوبة إليه.

وقرر مسؤولو مانشستر يونايتد القيام بتحقيق داخلي بعد ظهور براءة ماسون جرينوود للوقوف على قرارهم النهائي سواء باستمرار اللاعب أو فسخ عقده.

وقرر مانشستر يونايتد بناءً على التحقيق الذي أجراه أن الأفضل للنادي واللاعب فسخ العقد بالتراضي.

وقرر مانشستر يونايتد في بيانٍ رسمي فسخ عقد جرينوود بالتراضي، حيث يعمل النادي الآن مع اللاعب على تحقيق ذلك، بالرغم من توصل الجهات المسؤولة إلى براءة اللاعب من جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء بيان النادي كالتالي :”بدأ التحقيق في فبراير الماضي بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون. وطوال الوقت، أخذنا في الأعتبار رغبات الصحية المزعومة وحقوقها”.

وأضاف البيان “قد تطلب ذلك منا المضي قدماً بحساسية وعناية للحصول على أدلة ليست عامة، بل من بعض الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية”.

وتابع البيان “توصلنا إلى معلومة أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن ماسون لم يرتكب الجرائم التي اتهم بها في الأصل، ومع ذلك، فقد اعترف ماسون أنه ارتكب أخطاء يتحمل المسؤولية عليها”.

وأكمل البيان “تم الاتفاق بشكلٍ متبادل على أنه سيكون من الأفضل أن يرحل جرينوود، وسنعمل على تحقيق ذلك الآن”.