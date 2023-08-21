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تحديد موعد انتقال كانسيلو إلى برشلونة

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد انتقال كانسيلو إلى برشلونة



وكالات / سما /

أكدت صحيفة آس الإسبانية، توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ويسعى برشلونة للتوقيع مع كانسيلو بتوصية من تشافي هيرنانديز، نظراً لعدم امتلاك الفريق أي لاعب في هذا المركز، حيث يضطر المدرب الشاب للاعتماد على رونالد أراوخو أو جول كوندي في جميع المباريات.

وكان البرسا قد اتفق مع كانسيلو حول بنود العقد منذ عدة أيام، ونجح مؤخراً في التوصل لاتفاق أيضاً مع مانشستر سيتي حول الطريقة التي ستتم بها الصفقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن صفقة انتقال كانسيلو دخلت مرحلة الحسم، ومن المفترض أن يتم توقيع العقود بشكلٍ رسمي في نهاية هذا الأسبوع، أي بعد بضعة أيام فقط.

ويتضمن اتفاق البرسا والسيتي انتقال اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار شراء نهائي في الصيف القادم بقيمة 30 مليون يورو، وسيصبح هذا الخيار إلزامياً على النادي الكتالوني إن شارك اللاعب في 70% وأكثر من المباريات المتاحة هذا الموسم.

#جواو كانسيلو #برشلونة #مانشستر سيتي

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