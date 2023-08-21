أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة تسعة مواطنين بجروح، بينهم 3 شبان خلال عملية اقتحام شنته قوات الاحتلال على بلدة بيتا جنوب نابلس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار والاحتلال يغلق الخليل
- إصابات في بيتا وغزة بينهم شاب بالرصاص الحي برأسه ومواصلة محاصرة نابلس.. هدم منازل ومصنع طوب في الديوك التحتا وبدو ومهاجمة بورين..
- نتنياهو وغالانت: "كل الخيارات مطروحة لإعادة الأمن"
- مسؤولة أممية: إسرائيل قتلت 42 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري
- اشتية: زيارة أطفالنا من قطاع غزة أدخلت الفرحة في قلوبنا ورسمت لوحة وحدت الوطن
- لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجا استكماليا لخطواتها النضالية في "عوفر"
- سلامة: "الثوري" يبحث الخميس الواقع الميداني والسياسي في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه
- عقربا المحاصرة.. عبور مرهق عبر متاهات الحواجز
- مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في أراضي كفر قدوم
- ضباط إسرائيليون خلال مداولات سرية: إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب
- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام
- 54 عاما على إحراق المسجد الأقصى.. الحريق مستمر والمجرم بلا عقاب
الأيام":
- مقتل مستوطنة وإصابة آخر قرب كريات أربع.. إغلاق مداخل الخليل وشن حملة تمشيط واسعة
- إصابة تسعة مواطنين خلال اقتحام بيتا وتواصل العقاب الجماعي في جنوب نابلس
- مستوطنون يعربدون على الطرق بمحافظة الخليل وفي مدن عدة
- إصابة 18 مواطنًا خلال قمع الاحتلال لتظاهرة شرق مدينة غزة
- لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في كفر قدوم
- مسؤولة أممية: 1.3 مليون طفل فلسطيني يعودون إلى مدارسهم في عام مضطرب
- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية
- القدس: تظاهرة احتجاجية واسعة للسلطات المحلية العربية بالداخل
"القدس":
- مقتل مستوطنة وإصابة آخر بإطلاق نار
- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام
- الحكومة تشكل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي بكفر قدوم
- تشديد الحصار على عقربا وإصابات بينها خطيرة
- حملة استيطانية ضد بناء بلدة "المالحة" الفلسطينية والإعداد لبناء عشرات الكيلومترات من الجدار في الخليل
- 1340 وحدة استيطانية بـ"رمات شلومو" و220 أخرى مقابل "دير كريمزان"
- ضباط إسرائيليون خلال مداولات سرية: "إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب"