رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة تسعة مواطنين بجروح، بينهم 3 شبان خلال عملية اقتحام شنته قوات الاحتلال على بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار والاحتلال يغلق الخليل

- إصابات في بيتا وغزة بينهم شاب بالرصاص الحي برأسه ومواصلة محاصرة نابلس.. هدم منازل ومصنع طوب في الديوك التحتا وبدو ومهاجمة بورين..

- نتنياهو وغالانت: "كل الخيارات مطروحة لإعادة الأمن"

- مسؤولة أممية: إسرائيل قتلت 42 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

- اشتية: زيارة أطفالنا من قطاع غزة أدخلت الفرحة في قلوبنا ورسمت لوحة وحدت الوطن

- لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجا استكماليا لخطواتها النضالية في "عوفر"

- سلامة: "الثوري" يبحث الخميس الواقع الميداني والسياسي في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

- عقربا المحاصرة.. عبور مرهق عبر متاهات الحواجز

- مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في أراضي كفر قدوم

- ضباط إسرائيليون خلال مداولات سرية: إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب

- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام

- 54 عاما على إحراق المسجد الأقصى.. الحريق مستمر والمجرم بلا عقاب

الأيام":

- مقتل مستوطنة وإصابة آخر قرب كريات أربع.. إغلاق مداخل الخليل وشن حملة تمشيط واسعة

- إصابة تسعة مواطنين خلال اقتحام بيتا وتواصل العقاب الجماعي في جنوب نابلس

- مستوطنون يعربدون على الطرق بمحافظة الخليل وفي مدن عدة

- إصابة 18 مواطنًا خلال قمع الاحتلال لتظاهرة شرق مدينة غزة

- لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في كفر قدوم

- مسؤولة أممية: 1.3 مليون طفل فلسطيني يعودون إلى مدارسهم في عام مضطرب

- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية

- القدس: تظاهرة احتجاجية واسعة للسلطات المحلية العربية بالداخل

"القدس":

- مقتل مستوطنة وإصابة آخر بإطلاق نار

- الأمم المتحدة: جميع المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام

- الحكومة تشكل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي بكفر قدوم

- تشديد الحصار على عقربا وإصابات بينها خطيرة

- حملة استيطانية ضد بناء بلدة "المالحة" الفلسطينية والإعداد لبناء عشرات الكيلومترات من الجدار في الخليل

- 1340 وحدة استيطانية بـ"رمات شلومو" و220 أخرى مقابل "دير كريمزان"

- ضباط إسرائيليون خلال مداولات سرية: "إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب"