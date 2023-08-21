  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من رام الله

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت كلا من: وديع عباس مزاحم، وعبد الله باسم محارب، ورامي نافذ محارب، وعلاء بسام محارب، ونديم موسى حمد، ونواف حسين محارب، وخالد عبد السلام شكري، وأحمد شهاب محارب، وعمرو أحمد أنس، ومهند نضال عاطية، وباسم عبد الله محارب، ورزق رشدي دار حمد، ومحمد حمد الله عثمان، ومحمد عصمت محارب، وأحمد عبد اللطيف دار أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي تركمان، بعد مداهمة منزله في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.

#رام الله #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تحريض إسرائيلي ضد حماس: نجحت بتجنيد عناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة وهي وراء عملية الخليل

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

اشتية يستقبل 200 طفل وطفلة من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

image_processing20230822-978-9mary9

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين

بعد قرار فتح مراكز فحص كورونا.. هل سجلت الصحة بغزة إصابات جديدة؟

تحريض إسرائيلي ضد حماس: نجحت بتجنيد عناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة وهي وراء عملية الخليل

photo_2023-08-21_20-53-44

مقتل مدير بلديّة الطيرة وشاب في الرينة وإصابة آخرين بجريمتي إطلاق نار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية