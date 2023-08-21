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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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