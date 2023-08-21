حاخام إسرائيلي مقيم في السعودية يهاجم المصريين

القدس المحتلة / سما /

هاجم "حاخام الرياض الأكبر" الشعب المصري، مؤكدا أن المصريين من الشعوب الأكثر كرها لدولة الاحتلال واليهود في منطقة الشرق الأوسط، فيما أشاد بالشعب السعودي على اعتبار أنه مستعد لاتفاق تطبيع مع "إسرائيل".

وقال يعكوف يسرائيل هرتسوج، المقيم في الرياض منذ عامين، إن السعودية لا يوجد فيها أي أثر لكراهية اليهود ومعاداة السامية، ما يثبت أن السعوديين مستعدون تماما لعقد اتفاق مع "إسرائيل"

وأضاف في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "الأردن مثال لكراهية "إسرائيل"، لكن هناك الحالة الأكثر تطرفاً بالنسبة لنا وهي مصر، حيث توجد كراهية حقيقية لإسرائيل ومعاداة للسامية ضدنا".

ورأى "حاخام الرياض الأكبر" أن عقد حوارات مباشرة بين السعودية والاحتلال بدون وسيط على مستوى القادة، يمكن أن يوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مؤكدا أن "إسرائيل" تمضي في الطريق إلى اتفاق تاريخي مع المملكة لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية.

وتابع: "من المؤكد أنهم سيكونون قادرين على سد الفجوات والوصول إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف وأنه سيكون هناك إخصاب متبادل وقيمة مضافة للطرفين".

ومنح الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوج، نفسه لقب "حاخام الرياض الأول"، بعد أن افتتح أول منزل حاباد في السعودية لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك.

وكشف الحاخام اليهودي عن وجود "العديد من المغتربين اليهود القادمين إلى المملكة للعمل"، موضحا أنه من بين 75 ألف أمريكي يعملون في السعودية، هناك حوالي 1 بالمئة يهود.

وأضاف: "في المجموع، هناك حوالي 15000 يهودي يعملون في المملكة، بموجب عقود عمل مختلفة".