إصابات واعتقالات في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، فجر وصباح الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأعلن عن إصابة شاب بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة الزبابدة في جنين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وتلك القوات أدت لوقوع إصابات بالاختناق بفعل استخدامها لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأصيب الشاب برصاصة في رأسه نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واعتقل في جنين، المحرر فارس شواهنةـ، والمحرر حسن جرادات، وكلاهما من السيلة الحارثية.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات كبيرة في مناطق متفرقة من المحافظة منها صوريف وبيت كاحل، طالت أكثر من 13 مواطنًا، بينهم مجموعة من الأسرى المحررين.

وعرف من بين المعقلين، المحرر أنس رصرص، والمحرر عرفات القواسمي، والمحرر نادي الأطرش، والمحرر محمود أبو داود، والمحرر معين الزهور، والمحررمعروف أبو فارة، صقر الشنتير، محمد الشنتير، مؤمن الأطرش، كرش الشنتير، زيد عرعر، رامي غنيمات، بهاء غنيمات.

وفي نابلس، اعتقل المحرر بشير أبو جيش، والمحرر خضر السركجي، والمحرر عبد السلام القوقا، والمحرر صلاح عبدالله حجة، وهم من مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر إياد أبو صلاح، والشابين يحيى حجازي، وبهاء شديد.

فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية وخاصة بلدة عزون، وعرف من المعتقلين، المحرر محمود الخاروف، والشبان، وليد عناية، قصي شبيطة، حمزة رضوان، كنعان البم، عدي حسين،



بينما اعتقل من رام الله، الشاب علي تركمان.