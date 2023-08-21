مستوطنون ينظمون وقفات استفزازية ويهاجمون المواطنين بالخليل

الخليل/سما/

نظم مستوطنون، الليله، وقفات ومسيرات استفزازية على طريقي 60 و 35 الالتفافيين بمحافظة الخليل، ونفذوا عمليات عنف وعربدة، فيما أصيب شاب بعد اعتداء المستوطنين عليه وتكسير مركبته قرب المدينة

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من مستوطني "كريات اربع" و "خارصينا" و "حفات جال" و"تيلم" و"أدورا" و"كرمي تسور" و"حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشمال وجنوب الخليل، نظموا مسيرات ووقفات استفزازية على الطرق الالتفافية 60 و 35 تحت حماية جنود الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية ابرزها "الموت للعرب" ورشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة.

وأفادت المصادر بإصابة الشاب وسيم عادي بعد اعتداء المستوطنين عليه وتكسير مركبته قرب مدينة الخليل.