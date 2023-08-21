  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون ينظمون وقفات استفزازية ويهاجمون المواطنين بالخليل

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينظمون وقفات استفزازية ويهاجمون المواطنين بالخليل



الخليل/سما/

نظم مستوطنون، الليله، وقفات ومسيرات استفزازية على طريقي 60 و 35 الالتفافيين بمحافظة الخليل، ونفذوا عمليات عنف وعربدة، فيما أصيب شاب بعد اعتداء المستوطنين عليه وتكسير مركبته قرب المدينة

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من مستوطني "كريات اربع" و "خارصينا" و "حفات جال" و"تيلم" و"أدورا" و"كرمي تسور" و"حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشمال وجنوب الخليل، نظموا مسيرات ووقفات استفزازية على الطرق الالتفافية 60 و 35 تحت حماية جنود الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية ابرزها "الموت للعرب" ورشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة.

وأفادت المصادر بإصابة الشاب وسيم عادي بعد اعتداء المستوطنين عليه وتكسير مركبته قرب مدينة الخليل.

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

أسعار صرف العملات

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

إصابات برصاص الاحتلال خلال تظاهرات على الحدود الشرقية لغزة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي يزعم: حماس نجحت بتجنيد عشرات العناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة

photo_2023-08-21_20-53-44

مقتل مدير بلديّة الطيرة وشاب في الرينة وإصابة آخرين بجريمتي إطلاق نار

photo_2023-08-21_15-08-23

إعلام إسرائيلي: 2023 العام الأصعب منذ الانتفاضة الثانية

image_processing20230821-260445-w1wdra

للمرة الثالثة.. تغيير موعد جلسة "الكابينيت": هستيريا إسرائيلية بعد عملية الخليل

هجوم-بطائرة-مسيرة-من-قطاع-غزة-لليوم-الثاني-696x487

هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية