فعاليات تكرم المحافظين السابقين الرجوب ورواجبة وأبو بكر

جنين/سما/

كرّمت فعاليات محافظات جنين وقلقيلية وطولكرم، اليوم الإثنين، المحافظين السابقين المناضلين أكرم الرجوب ورافع رواجبة وعصام أبو بكر، لمناسبة انتهاء مهامهم.

ففي محافظة جنين، كرّمت المؤسسة الأمنية وحركة "فتح"، وفعاليات جنين الرسمية والشعبية، المحافظ السابق اللواء أكرم الرجوب تقديرا لجهوده خلال عمله محافظا لمحافظة جنين.

وجرى التكريم بحضور القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، وقادة المؤسسة الأمنية ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية ورؤساء الكنائس ووفد من داخل أراضي عام 48 وكادر المحافظة.

وأشاد أبو الرب بجهود اللواء الرجوب في عمله بمحافظة جنين، مؤكدا الاستمرار على النهج ذاته على صعيد توفير الأمن والأمان وتعزيز السلم الأهلي وصون كرامة المواطنين، وعلى أهمية العمل بروح الالتزام الوطني والحفاظ على مقدرات شعبنا حتى نيل الحرية والاستقلال.

بدوره، ثمن اللواء الرجوب هذه اللفتة، وقال: "أعتز بعملي في محافظة جنين المستهدفة من الاحتلال الذي يحاول جاهدا بوسائله المختلفة التأثير على الوعي الوطني وخلق تداعيات سلبية في مكونات المجتمع في جنين التي كان لها دور كبير في صياغة المشهد السياسي الفلسطيني، وتجلى ذلك خلال زيارات الوفود الرسمية والشعبية من دول العالم للتضامن مع أبناء شعبنا في جنين ضد عدوان الاحتلال وانتهاكاته".

وأشادت الكلمات التي ألقاها كل من رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، وحركة "فتح" التي ألقتها عضو المجلس الثوري وفاء زكارنة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، والأب نكتاريوس نيابة عن الطوائف المسيحية في المحافظة، وكلمة أهالي عام 48، بالدور الوطني للواء الرجوب خلال مسيرة عمله وخدمته في محافظة جنين.

وفي قلقيلية، كرمت فعاليات المحافظة اللواء رافع رواجبة لمناسبة انتهاء مهامه وتقاعده، بحضور المنظمات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية، والقوى الوطنية ومدراء الأجهزة الأمنية، والعديد من الشخصيات الاعتبارية.

وقال مسيّر أعمال محافظة قلقيلية حسام أبو حمدة، "إن محافظة قلقيلية تقف اليوم بكل أطيافها وألوانها ومكوناتها المجتمعية وقفة عز ولحظة صدق ووفاء مع من كان وفيا وبارا لها"، مضيفا أن "اللواء رواجبة كان فيها قدوة ومثالا يحتذى في البذل والعطاء والتفاني، وبحسن أخلاقه وتواضعه واستحواذه على قلوب المواطنين بصدق الانتماء وطيبة القلب وسمو الأخلاق ورفعة التفكير".

بدوره، أعرب أمين سر حركة "فتح" في قلقيلية محمود ولويل، عن اعتزاز محافظة قلقيلية بالمحافظ السابق رواجبة، الذي عرفته المحافظة مناضلا صلبا، مدافعا عن الحق وأعطى بكل طاقته دون تردد"، متمنيا له دوام الصحة والعطاء.

وفي كلمته، قال اللواء رواجبة: "عندما جئت إلى محافظة قلقيلية كنت أعلم أن المسؤولية صعبة، وتحتّم عليّ بذل كل الجهود للنهوض بهذه المحافظة، وبالفعل خلال سنوات عملي كمحافظ والتي استمرت 10 سنوات عملت ما بوسعي لصالح الوطن والناس".

وفي نهاية الاحتفال كرّمت مؤسسات وفعاليات المحافظة اللواء رافع رواجبة بدروع وشهادات تقديرية.

وكرمت فعاليات محافظة طولكرم ومؤسساتها، المناضل عصام أبو بكر، تقديراً على جهوده في خدمة الوطن والمحافظة خلال سنوات عمله محافظاً لمحافظة طولكرم.

وأشار مسير أعمال المحافظة مصطفى طقاطقة، في كلمته إلى أن هذا الحفل استثنائي لتكريم المناضل أبو بكر وهو رجل أستثنائي، عايش معاناة شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، وهو صاحب التجربة النضالية من الحركة الأسيرة والحركة الطلابية ودوره المهم بمعركة الحصار والانتصار في جامعة النجاح الوطنية، والعديد من التجارب والعمل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، من خلال المواقع التنظيمية المتقدمة بحركة فتح وأميناً لسر الحركة في نابلس، وعضواَ في المجلس الثوري، إلى جانب العديد من المحطات والعمل المؤسساتي بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمله محافظاً لمحافظة سلفيت، وصولاً إلى هذه المحطة المهمة من العمل محافظاً لمحافظة طولكرم لما يزيد عن ثماني سنوات ونصف السنة، وما زال العطاء مستمراً.

وقال طقاطقة:" نحن اليوم نكرم من حمل وصايا الشهداء والأسرى والجرحى، ومن أوفى العهد والوعد، لنقول له شكراً على جهودكم وما قدمتوه لمحافظة طولكرم وفي خدمة وطننا وقضيتنا العادلة".

من جانبه، أوضح أمين سر حركة فتح اقليم طولكرم إياد الجراد، أن هذا الحفل، جاء من باب التقدير لتكريم القائد الوطني والمناضل عصام أبو بكر، وهو القامة والهامة الوطنية والذي عرفه الوطن ببصماته النضالية في الانتفاضتين الأولى والثانية، وجميع المحطات النضالية، مستكملاَ العطاء والعمل بمحافظة طولكرم التي أحبته، متحدثاً عن سنوات العمل وحالة الشراكة والتعاون من أجل خدمة المواطنين وخدمة أهلنا بالمحافظة بكافة المجالات، مثمناً جهوده في خدمة أهلنا بهذه المحافظة، وجميع أبناء شعبنا في كل مكان.

وألقت ندى طوير، كلمة باسم فصائل العمل الوطني والإتحاد العام للمرأة، ثمنت فيها جهود المناضل أبو بكر، من خلال سيرة ومسيرة نضالية طويلة، مؤكدة على أن طولكرم عرفته مناضلاً صلباً وحدوياً، ومثقفاً، من خلال فسح المجال للمساحات المشتركة من العمل على كافة المستويات، إلى جانب وقوفه إلى جانب الإتحاد العام للمرأة والأطر النسوية، وكافة الفعاليات على مستوى المحافظة.

وألقى مدير عام الحكم المحلي راغب أبو دياك، كلمة أشاد بها بجميع المراحل النضالية والعمل المؤسساتي للمناضل أبو بكر، مستعرضاً سجلاً من مواقف العمل الرسمي والمتابعة اليومية لكافة التفاصيل على مستوى المحافظة، مشيداً بهذه الجهود الكبيرة والتي تستحق كل التقدير والإحترام.

وقدم رئيس الغرفة التجارية منير الدحلة باسم أعضاء الغرفة والتجار، الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر والذي كان داعماً لكافة الأنشطة الاقتصادية ومجمل الفعاليات، مشيداً بما قدمه في خدمة أهلنا بهذه المحافظة، وفي جميع المواقع على مستوى الوطن.

من جانبه، عبر أبو بكر عن العرفان والشكر على حفاوة الاستقبال، من كافة المؤسسات والفعاليات، مشيداً بجهود المؤسسة الأمنية، ومؤسسة المحافظة وحركة فتح – إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني، وجميع المؤسسات والفعاليات، على هذا التكريم، مشيراً إلى سنوات العمل المهمة في خدمة هذه المحافظة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مؤكداً على مواصلة هذا الطريق في خدمة أهلنا بمحافظة طولكرم، وفي خدمة جميع أبناء شعبنا.

وقال:" بالأمس كرمنا فخامة الرئيس كما استلهمت من وحي تجربة والدي، ومن القائد الشهيد أبو عمار، ومن تعليمات وتوجيهات الرئيس، ومن تجربتي العائلية ودعم زوجتي وأولادي، والتجربة الاعتقالية، والانتفاضة الأولى والثانية، وكل ذلك كان يعتمد المبادئ الوحدوية، حيث عملنا بمحافظة طولكرم بظروف صعبة جداً، نتج عنها تحقيق الكثير من الإنجازات لمحافظة قدمت التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى، بالتالي أحببت طولكرم وسابقى على هذا العهد".