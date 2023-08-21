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إصابة عسكري بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عسكري بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق



دمشق/سما/

أفاد مصدر عسكري سوري بإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق مساء يوم الاثنين.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة  23:05 من مساء 21 أغسطس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

هذا وأكدت صحيفة "الوطن" السورية أن مطار دمشق الدولي يعمل كالمعتاد ولم يتعرض لأي أضرار جراء العدوان.

ومساء الاثنين، أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

ونشرت مواقع إخبارية عبرية مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في الشمال، تزامنا مع استهداف محيط العاصمة السورية دمشق.

#سوريا #اسرائيل

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