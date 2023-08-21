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قناة عبرية تزعم: حماس نجحت بتجنيد عشرات العناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة

الإثنين 21 أغسطس 2023 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: حماس نجحت بتجنيد عشرات العناصر من الأمن الفلسطيني بالضفة



القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة عبرية، مساء اليوم، أن حركة حماس نجحت بتجنيد عشرات العناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية لخدمتها بالضفة الغربية.

وبحسب التصريحات التي نقلتها القناة عن مصادر فلسطينية في رام الله، فإن جزء من نجاح الحركة في تجنيد هؤلاء العناصر يعود إلى  الأوضاع الاقتصادية الصعب لعناصر الأجهزة الأمنية الذين يتلقون فقط 80%؜ من رواتبهم. وفق ما ورد في القناة.

وادعت القناة أن حماس تحصل من عناصر الأجهزة الأمنية على معلومات استخباراتية منهم، مشيرة إلى أن الحركة أدخلت أذرعها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب القناة،  أفادت مصادر رفيعة المستوى في رام الله بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسطة الفلسطينية تحقق في الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في الخليل.

 وقالت المصادر إن التحقيق في هذه المرحلة على مستوى المخابرات فقط. 

ووفق القناة، فأن ملاحقة الخلية التي نفذت هجوم اليوم هي أولوية قصوى للجيش الإسرائيلي ، لأن قدراتها أعلى من الخلايا الموجودة في شمال الضفة.

ولفتت القناة إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتخوف من سلسلة هجمات جديدة بالخليل بعد هجوم اليوم.

#حماس

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