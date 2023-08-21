هل حقاً أسقط جيش الاحتلال طائرة حماس المسيرة صباح اليوم؟

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة عبرية، مساء اليوم، بأن القبة الحديدية التابعة للاحتلال الإسرائيلي فشلت صباح اليوم في اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يحقق في أسباب فشله بإسقاط الطائرة.

وأثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو الأراضي المحتلة، في أقل من 24 ساعة، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في "إسرائيل".

وعبّر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، اليوم الإثنين، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسيّر، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيّرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مدعية أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.



وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعّل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الإثنين، لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

وقال أرييل أوسيران مراسل القناة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه "الأراضي الإسرائيلية" من قطاع غزة. ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار".



وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن "حركة حماس تعمل على تحسين قدراتها في استخدام الطائرات المسيّرة، وتختبر ردود الفعل الإسرائيلية عليها".

وذكرت الصحيفة: "حماس تدرك جيدًا أنها في الوقت الحالي تطلق طائرات مسيرة من غزة ويتم اعتراضها من الجيش، لكنها مستعدة لخسارة بعض المسيّرات من أجل دراسة وبحث القدرات الدفاعية الإسرائيلية كجزء من جهود تعاظم القوة في هذا المجال .

ولفتت معاريف إلى أن المنظومة الأمنية تقر بأن حماس تبذل جهودا كبيرة لتطوير الطائرات المسيرة المصنعة محليا في غزة كجزء من الاستعدادات للمواجهة القادمة مع إسرائيل.

وقال المقدم احتياط يارون بوسكيلا في مقابلة مع "إذاعة الجنوب" صباح اليوم: "أي قدرة عسكرية تبتكرها حماس لنفسها وتطورها، يجب علينا مهاجمتها وعدم انتظار جولة أو تصعيد".

من جهته، قال تال ليف رام المحلل العسكري الإسرائيلي في مقابلة مع إذاعة 103fm: "حماس تعزز وتدرب وتختبر الأسلحة وتختبر ردود أفعالنا، وهذا أيضا جزء من التحدي. من الواضح ما تحاول حماس فعله فيما يتعلق بالطائرات".