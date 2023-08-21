نتنياهو وغالانت من موقع عملية الخليل: "كل الخيارات مطروحة لإعادة الأمن"

القدس المحتلة/سم/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن"إسرائيل" تتواجد خلال الفترة الحالية، في خضمّ "موجة إرهاب"، مشيريْن إلى أن طهران و"وكلاؤها"، "توجهها وتموّلها". وفق تعبيرهما

وجاءت تصريحات كلّ من نتنياهو وغالانت عقب تقييم للوضع، أُجري في مكان تنفيذ العملية قريب الخليل. وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة المحتلة، لينعقد بذلك يوم الأحد المقبل؛ غير أن القناة الإسرائيلية 13، أفادت بأن نتنياهو يبحث تقديم الاجتماع مرّة أخرى، ليُعقد بعد غد الأربعاء.



وقال نتنياهو خلال تصريحات أدلى بها بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، حيث نُفِّذت في وقت سابق اليوم، عملية إطلاق نار، أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة آخر بجروح حرجة: "نحن في خضمّ هجوم "إرهابي"، تشجّعه وتوجّهه وتموّله إيران ووكلاؤها".

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة للقبض على القتلة. أريد أن أساند كل المقاتلين (في جيش الاحتلال) والقادة الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين؛ وعلينا جميعن ـن ندعمهم ".

بدوره، قال غالانت إن "أهمّ تغيير على الأرض يتعلق بالتمويل والتوجيه الإيراني".

وذكر أن "إيران تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل"، مضيفا: "سنتخذ عدة إجراءات من شأنها إعادة الأمن لمواطني إسرائيل".

وقال إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".