صورة: كتائب شهداء الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

الخليل/سما/

أعلنت كتائب شهداء الأقصى - فلسطين، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في محيط مستوطنة كريات أربع - شارع 60 الاستيطاني، بمدينة الخليل صباح اليوم، والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة أخر بجروح خطيرة.

وقالت الكتائب في بيانٍ: "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الاقصى_ فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 21/8/2023 والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة أخر بجروح خطرة وتأتي هذه العملية رداً طبيعياً علي جرائم الاحتلال وغطرسته".



وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969م لنُعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاءً بالعهد لأرواح شهدائنا وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".





