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بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

الإثنين 21 أغسطس 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"



القدس المحتلة/سما/

اعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من العمليات، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

وفي إشارة إلى الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال اللواء فوكس: "نحن في موجة عمليات لم نعرفها منذ فترة طويلة، وهذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها. سنلاحق الأعداء من حوارة والخليل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة منفذ عملية الخليل.

وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر اليوم الاثنين بعملية في جبل الخليل، تبنتها كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

يأتي الهجوم غداة مقتل إسرائيليين بعملية نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة قرب نابلس. 

#الجيش الاسرائيلي

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