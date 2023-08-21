  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات برصاص الاحتلال خلال تظاهرات على الحدود الشرقية لغزة (صور وفيديو)

الإثنين 21 أغسطس 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات برصاص الاحتلال خلال تظاهرات على الحدود الشرقية لغزة (صور وفيديو)



غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 15 مواطنا بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المقدسات والأسرى، على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأضافت أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد الأقصى.

 

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

أسعار صرف العملات

لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة بزعم نقله منفذ عملية تل أبيب الأخيرة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-21_11-45-38

بيان لقائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي: "فشلنا"

photo_2023-08-21_15-20-36

فيديو: إصابات إحداها خطيرة واختطاف شاب خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

4ofBcZLjsCV1BKU9yjPSVG95YXwSqPEdMY5dnRXU

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

Screenshot-2023-08-21-at-13.42.23-730x438

شرطة الاحتلال تعتدي على النائب أيمن عودة و متظاهرين عرب بالقدس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية