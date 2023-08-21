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فيديو: إصابات إحداها بالرأس واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

الإثنين 21 أغسطس 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابات إحداها بالرأس واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا



نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخر، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه طواقمه تعاملت مع 8  إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس إحداها في الرأس، مشيرا إلى أنه جاي نقل الاصابات لمستشفى رفيديا.

ولفت الهلال الأحمر إلى أنه يجري إنعاش القلب والرئتين للمصاب برصاص الاحتلال الحيّ بالرأس من بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة مواطنين، كما داهمت أحد المنازل، وقامت بتفتيشه.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب نابلس، ويجري التحقيق معه إذا ما كان على صلة بعملية حوارة الأخيرة.

 


 

#نابلس

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